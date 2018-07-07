Стратегически важное предприятие страны прекратило работу

Жителям Незалежной, которые периодически злорадствуют по поводу засухи в Крыму, в последнее время самим приходится несладко. Без питьевой воды могут остаться целые регионы и города.

Дорогой газ ударил по стратегическому объекту Украины. Завод "Днепразот", который производит хлор для обеззараживания воды, остановил работу. Об этом со ссылкой на заявление "Киевводоканала" пишет РИА Новости. Запасы хлора практически истощились – руководство ряда предприятий сообщило, что их хватит максимум на 20 дней. При этом организовать закупки химикатов в Европе будет сложно, заявили в "Киевводоканале". Если проблема не решится в ближайшее время, питьевой воды вообще не будет в некоторых населенных пунктах, а в части городов ее подачу придется сильно ограничить.

Между тем о возобновлении работы предприятия договорились еще 23 июня. После того, как Укрводоканалэкология сообщила о грядущей катастрофе властям страны и Совету национальной безопасности и обороны, в Днепре прошло совещание, где участники вроде бы нашли выход. Однако никаких подвижек с того момента так и не случилось.