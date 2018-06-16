В стране из-за серьезных проблем закрылось главное предприятие

На Украине приостановил работу крупнейший завод химической промышленности страны "ДнепрАзот". Причиной стали высокие цены на газ. Об этом сообщил председатель правления предприятия Сергей Сидоров.

Он утверждает, что вынужденный простой начался с 15 июня. При этом сроки восстановления работы неизвестны.

"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок", – написал он в Facebook.

Экс-руководитель завода Александр Дубинин считает, что последствия остановки предприятия будут катастрофическими для страны.

Отмечается, что "ДнепрАзот" обеспечивал около 60 тысяч жителей города Каменское питьевой водой, а также отоплением. При этом работы лишатся от 4 до 12 тысяч сотрудников.