Вся надежда лежит опять на США

Помогут американцы

Заветная мечта Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу осуществима, несмотря на несоответствие Незалежной требованиям организации.

Как известно, Украина не может вступить в НАТО из-за нерешенных территориальных споров. Украинцы не признают Крым частью России, да и с Донбассом все очень сложно. Подойти к решению этой проблемы можно с другой стороны, уверен глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

На его взгляд, членство в военной организации Украина может получить, если сумеет разместить у себя американскую противоракетную оборону и дивизионы Patriot. Таким образом, у страны появится фактически НАТОвский "щит", который позволит ей чувствовать более защищенной в сравнении с Прибалтикой, добавил Бадрак в интервью "Апострофу".

Свою идею он назвал не иначе как "суперходом", однако признал ее несовершенство. Ведь нет никаких гарантий, что Запад не откажется от такого плана.