Здоровье
- Как стать маньяком: ученые сделали жуткое открытие
- Бедность вызывает тяжелую болезнь
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
Помогут американцы
Заветная мечта Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу осуществима, несмотря на несоответствие Незалежной требованиям организации.
Как известно, Украина не может вступить в НАТО из-за нерешенных территориальных споров. Украинцы не признают Крым частью России, да и с Донбассом все очень сложно. Подойти к решению этой проблемы можно с другой стороны, уверен глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
На его взгляд, членство в военной организации Украина может получить, если сумеет разместить у себя американскую противоракетную оборону и дивизионы Patriot. Таким образом, у страны появится фактически НАТОвский "щит", который позволит ей чувствовать более защищенной в сравнении с Прибалтикой, добавил Бадрак в интервью "Апострофу".
Свою идею он назвал не иначе как "суперходом", однако признал ее несовершенство. Ведь нет никаких гарантий, что Запад не откажется от такого плана.
Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории