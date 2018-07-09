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На Украине предотвратили ядерную катастрофу

Фото: utro.ru
Коррупция в стране чуть не поставила ее под удар

На Украине едва не случилась масштабная техногенная авария на Южно-Украинской АЭС. Как сообщили в СБУ, местные чиновники сэкономили на оборудовании для атомной электростанции, что поставило под угрозу безопасность объекта.

"Чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, должностные лица поставили установку силового кабеля электропитания, который не соответствовал требованиям правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности.

Своими действиями они создали потенциальную угрозу ЧС техногенного характера, подчеркнули в СБУ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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