Коррупция в стране чуть не поставила ее под удар

На Украине едва не случилась масштабная техногенная авария на Южно-Украинской АЭС. Как сообщили в СБУ, местные чиновники сэкономили на оборудовании для атомной электростанции, что поставило под угрозу безопасность объекта.

"Чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, должностные лица поставили установку силового кабеля электропитания, который не соответствовал требованиям правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности.

Своими действиями они создали потенциальную угрозу ЧС техногенного характера, подчеркнули в СБУ.