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В Киеве нашли идеальный план возвращения Донбасса

Фото: flickr.com/usarmyeurope_images
продолжениеГлавный дипломат ЕС раздвоился на Украине
Постмайданная власть продолжает изыскивать способы "освобождения" шахтерского края

Вернуть Донбасс в лоно ридной неньки поможет некий украинский Терминатор, который зайдет... в Москву. Такой "идеальный" план от советника главы МВД Украины Ивана Варченко. Правда, признался он, слишком нереалистичный.

"Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый – Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй – мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально и такие блестящие сценарии оторваны от жизни", – цитирует Варченко сайт Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

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По его мнению, все иные варианты – "это стратегии компромиссов".

Между тем украинец не исключает предложенного российским президентом Владимиром Путиным и участия в зоне конфликта международных миротворцев. Он учерен, что Киев примет любое их количество – хоть 3 тыс., хоть 20 тыс, а то и все 40 тысяч.

"Если это будет ограниченный контингент миротворческих войск – хорошо. В рамках предложенной стратегии по деоккупации, мы предлагаем начать с освобождения определенных районов города Горловки и Новоазовского района. После прихода миротворцев заходит часть украинских институтов, чтобы провести выборы по закону Украины. Миротворцы смогут наблюдать за этим", – убежден стратег Варченко.

По данным ведомства, сей советник разъезжает по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева. В теории шахтерский край у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а потом Киев занимает Донбасс поэтапно, проводя там, как они говорят, реинтеграцию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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