Указ российского президента вызвал панику Киева

На Украине всерьез полагают, что Россия разрабатывает план по их завоеванию. Якобы Кремль готовит "полномасштабное вторжение" в Незалежную, о чем свидетельствует сигнал из Москвы.

Этим "сигналом" стал указ президента РФ Владимира Путина, который он подписал накануне. Согласно документу, ряду частей российской армии были присвоены имена украинских городов. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко воспринял этот документ однозначно.

"Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму", – написал он в Facebook.

Попутно он обвинил Россию в присвоении себе "чужой истории и славы" и в попытке активизировать "пророссийские силы на украинской территории. В

По мнению представителя Радикальной партии Украины, указ выглядит довольно пугающе, поскольку намекает на "реальный план по захвату Украины".

Источник RT в Минобороны Украины признался, что в ведомстве сбиты с толку указом Путина. Военные не знают как это воспринимать – как плохую шутку или предложение сесть за стол переговоров.

"Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. А как воспринимать нынешний жест Владимира Путина, непонятно. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг?", – заявил он.

На всякий случай представитель Минобороны добавил, что отношения между двумя странами все равно лучше не станут.