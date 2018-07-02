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Российской армии раздали украинские города

Фото: mil.ru
Воинские соединения назвали в честь одержанных в Великой Отечественной побед

Ряду частей российской армии присвоены почетные наименования "в целях сохранения... воинских исторических традиций".

Указы президента Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации. Так, 933-й зенитный ракетный полк стал "Верхнеднепровским, Краснознаменным, ордена Александра Невского полком", 163-1 танковый полк стал "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк – "гвардейским Житомирско-Берлинским", 381-й артиллерийский полк – "гвардейским Варшавским", 6-й танковый полк – "гвардейским Львовским", 90-я танковая дивизия – "гвардейской танковой Витебско-Новгородской".

Названия украинских, белорусских и польских городов вошли в почетные наименования полков, так как они освобождали эти города во время Великой Отечественной войны. В свое время почетное наименование "Житомирский" получила 93-я отдельная танковая бригада за победы и отличие в боях за освобождение Житомира, напоминает РБК. На базе бригады затем был создан 68-й полк, который после распада СССР был расформирован, а в прошлом году вновь воссоздан.

Также 400-й самоходный артиллерийский полк теперь называется "Трансильванским", 144-й мотострелковая дивизия – гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия – Идрицко-Берлинской.

 

Валентина МАЙОРОВА
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