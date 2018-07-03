Начальник Генштаба подписал соответствующий указ

Процесс декоммунизации, объявленный на Украине затронул и армию. Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook сообщил, что подписал соответствующий приказ.

Он уточнил, что приказ нацелен на последовательное исполнение командирами воинских соединений всех уровней Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

С 2015 года на территории Украины действует так называемый закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду советской символики. В рамках этого закона предполагается переименовать города и улицы, названных в честь советских государственных деятелей, при этом власти игнорируют мнение местных жителей. С момента вступления закона в силу на Украине были уничтожены почти 1,5 тыс. памятников Ленину и переименованы 52 тыс. площадей и улиц, напоминает РИА ФАН.

