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Если бы Украина была нейтральной страной, она не потеряла бы Крым и сумела предотвратить конфликт в Донбассе.
Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко высказал такую точку зрения в эфире телеканала NEWSONE. Николаенко напомнил, что в 1990 году 94% украинцев проголосовали за принятие декларации о независимости, закрепившей нейтральный статус страны.
"Если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины..., то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны на Донбассе", – считает политик.
Крым стал российским по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за присоединение к РФ.
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