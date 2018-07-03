Политики Незалежной продолжают искать источник своих неудач

Если бы Украина была нейтральной страной, она не потеряла бы Крым и сумела предотвратить конфликт в Донбассе.

Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко высказал такую точку зрения в эфире телеканала NEWSONE. Николаенко напомнил, что в 1990 году 94% украинцев проголосовали за принятие декларации о независимости, закрепившей нейтральный статус страны.

"Если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины..., то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны на Донбассе", – считает политик.

Крым стал российским по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за присоединение к РФ.









