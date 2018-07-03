Постмайданная власть довела до ручки жителей Незалежной

Как говорят на Украине, тикают из страны активно и кучно – и на север, и на запад. Сегодня местное издание "Левый берег" со ссылкой на данные МВД России сообщило, что за 3 первых месяца 2018-го отказались от украинского гражданства и получили российское 19 427 жителей Незалежной.

По информации нашего ведомства, подданными РФ в прошлом году стали 85 119 украинцев.

"В 2017 году мы зафиксировали около 4,5 млн пересечений украинской границы с Россией", – цитирует "ЛБ" помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Между тем, напоминает издание, больше всего украинцев в прошлом году выезжало в Польшу – почти 10 млн человек. Еще 3,1 млн граждан Незалежной ездили в Венгрию. При этом не указывается, что вся эта масса отправляется в европейские страны не за гражданством, а за работой. И что более не ранимо для Киева – смена паспорта с трезубцем на российского орла или поиск трудовой занятости вне собственной страны. Парадокс состоит даже в том, что украинцы ищут и находят себе работу даже в российском Крыму, несмотря на все препоны, которые пытаются им ставить власти.

Сегодня с весьма знаковым заявлением выступила на своей странице в Instagram украинская модель Снежана Онопко, которая сотрудничает с такими известными брендами как Calvin Klein, Gucci и Dior. Она призналась, что решение остаться жить на родине было ошибкой. Девушку возмутило, что в соцсетях на нее не подписан ни один отечественный журнал.

"Мне интересно это бойкот единственной украинской модели, которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми, самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все кампании, которую знают в мире, как бы там ни было!!! Честно я не пойму это зависть или что это", – вопрошает Онопко.

При этом она отметила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше, потому что русские "своих ценят и продвигают".

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!" – написала модель.

Девушка подчеркнула, если бы она могла, то изменила бы свою национальность. "Очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят", – заключила Онопко.

Ну, если уж и модели начали ощущать свою невостребованность в Незалежной, что-то в доме не так.

Напомним, что после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в конце нынешнего июня в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий упрощенный порядок приобретения российского гражданства гражданами Украины. Кроме того, документ предусматривает возможность продлевать время пребывания в России без выезда из страны.