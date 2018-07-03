Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Граждане Украины массово уезжают из страны в Россию

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Постмайданная власть довела до ручки жителей Незалежной

Как говорят на Украине, тикают из страны активно и кучно – и на север, и на запад. Сегодня местное издание "Левый берег" со ссылкой на данные МВД России сообщило, что за 3 первых месяца 2018-го отказались от украинского гражданства и получили российское 19 427 жителей Незалежной.

По информации нашего ведомства, подданными РФ в прошлом году стали 85 119 украинцев.

По теме

"В 2017 году мы зафиксировали около 4,5 млн пересечений украинской границы с Россией", – цитирует "ЛБ" помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Между тем, напоминает издание, больше всего украинцев в прошлом году выезжало в Польшу – почти 10 млн человек. Еще 3,1 млн граждан Незалежной ездили в Венгрию. При этом не указывается, что вся эта масса отправляется в европейские страны не за гражданством, а за работой. И что более не ранимо для Киева – смена паспорта с трезубцем на российского орла или поиск трудовой занятости вне собственной страны. Парадокс состоит даже в том, что украинцы ищут и находят себе работу даже в российском Крыму, несмотря на все препоны, которые пытаются им ставить власти.

Сегодня с весьма знаковым заявлением выступила на своей странице в Instagram украинская модель Снежана Онопко, которая сотрудничает с такими известными брендами как Calvin Klein, Gucci и Dior. Она призналась, что решение остаться жить на родине было ошибкой. Девушку возмутило, что в соцсетях на нее не подписан ни один отечественный журнал.

"Мне интересно это бойкот единственной украинской модели, которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми, самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все кампании, которую знают в мире, как бы там ни было!!! Честно я не пойму это зависть или что это", – вопрошает Онопко.

При этом она отметила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше, потому что русские "своих ценят и продвигают".

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!" – написала модель.

Девушка подчеркнула, если бы она могла, то изменила бы свою национальность. "Очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят", – заключила Онопко.

Ну, если уж и модели начали ощущать свою невостребованность в Незалежной, что-то в доме не так.

Напомним, что после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в конце нынешнего июня в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий упрощенный порядок приобретения российского гражданства гражданами Украины. Кроме того, документ предусматривает возможность продлевать время пребывания в России без выезда из страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

ЧМ-2018 признали победой над Западом

Политики отказываются от бойкота, а имидж хозяйки мундиаля на мировой арене улучшается

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей