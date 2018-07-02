В Киеве продолжают выдумывать за Кремль его планы на Незалежную

Москва военным путем не смогла взять Донбасс, а потому пытается воздействовать на внутриукраинскую политическую систему. Оказывается, Кремлю не нужны отдельные части Незалежной, он хочет всю ее территорию. К такому выводу пришла украинская блогерша Елена Степовая, покинувшая во время АТО родную Луганщину, а ныне строчащая в Сети и философствующая в интервью местным изданиям о сути конфликта в шахтерском крае.

"Россия не оставит Донбасс потому, что он ей, собственно, никогда и не был нужен. Как не был нужен ей Крым. России всегда была нужна вся Украина – сломанная, уничтоженная, превращенная в гетто, в пророссийский "аппендикс", каким мы и были с 1918 года (осталось понять, что там было до этого периода). Кремлю нужна полная оккупация Украины. Оттуда и термин "временно оккупированная киевской хунтой территория", – заявила Степовая "Обозревателю".

По ее словам, именно Москва вводила в обиход такие термины, как "Новороссия", "временно оккупированные Киевом территории", "народы Донбасса", а якобы целью было – доказать, что Украины не существует.

"Сейчас Россия вынуждена поменять стратегию. Поскольку в свое время не получила достаточной поддержки здесь, зато получила санкции. Так что положение у них не очень хорошее. Но заканчивать войну они пока не готовы", – считает блогерша.

Также она порассуждала об имидже российского президента Владимира Путина, который не хочет "потерять лицо", а все "сепаратисты" и "террористы" "боятся наших карательных органов".

"Военная авантюра РФ провалилась. Маленькая Украина остановила всю огромную Россию и пятый год держит линию фронта. Миф о великой России мы не только в пепел стерли – мы его на атомы разбили!" – утверждает Степовая.

По ее мнению, киевские власти не позволят Кремлю "захватить все".

Напомним, в начале нынешнего июня, аккурат перед стартом Чемпионата мира пот футболу, Путин предупредил Украину, что если ВСУ попытаются напасть в Донбассе на народные республики во время ЧМ-2018, то страну ждет крах.

"Надеемся, таких провокаций не будет. В противном случае последствия будут серьезными. От этих действий пострадает государственность Украины", – сказал президент РФ на прямой линии.

