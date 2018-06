Дональд Трамп не в первый раз отвечает на горячий вопрос "Чей Крым?". Комментарии президента США каждый раз активно обсуждают и журналисты, и простые обыватели. Не так давно скандальный политик свалил всю вину за "оккупированный" Россией полуостров на своего предшественника, Барака Обаму. Дескать, это он позволил "России взять Крым". Такое заявление он сделал на саммите "Большой семерки" во время брифинга.

Теперь же, видимо, основательно поразмыслив о принадлежности полуострова РФ, американский президент решил – а почему бы и нет? И на очередной вопрос репортеров, признает ли он Крым российским, многозначительно изрек: "Мы посмотрим". Об этом пишет Politico.

Высказывание Трампа спровоцировало волну возмущения. Первым не выдержал бывший посол США в РоссииМайкл Макфол. Он выразил негодование в своем Twitter. "Что, серьезно?", – вопрошает дипломат. К нему присоединились подписчики, которые разнесли политика в пух и прах. Дошло до того, что Трампа назвали марионеткой Владимира Путина и "агентом России".

What seriously? Trump said that "We're going to have see" regarding recognizing Russia's unlawful annexation of Crimea? https://t.co/Ea85h4dvBY