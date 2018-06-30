Слова американского лидера о принадлежности полуострова разъярили жителей Незалежной

Дональд Трамп не в первый раз отвечает на горячий вопрос "Чей Крым?". Комментарии президента США каждый раз активно обсуждают и журналисты, и простые обыватели. Не так давно скандальный политик свалил всю вину за "оккупированный" Россией полуостров на своего предшественника, Барака Обаму. Дескать, это он позволил "России взять Крым". Такое заявление он сделал на саммите "Большой семерки" во время брифинга.

Теперь же, видимо, основательно поразмыслив о принадлежности полуострова РФ, американский президент решил – а почему бы и нет? И на очередной вопрос репортеров, признает ли он Крым российским, многозначительно изрек: "Мы посмотрим". Об этом пишет Politico.

Высказывание Трампа спровоцировало волну возмущения. Первым не выдержал бывший посол США в РоссииМайкл Макфол. Он выразил негодование в своем Twitter. "Что, серьезно?", – вопрошает дипломат. К нему присоединились подписчики, которые разнесли политика в пух и прах. Дошло до того, что Трампа назвали марионеткой Владимира Путина и "агентом России".

What seriously? Trump said that "We're going to have see" regarding recognizing Russia's unlawful annexation of Crimea? https://t.co/Ea85h4dvBY — Michael McFaul (@McFaul) 29 июня 2018 г.

Однако больше всего встревожились на Украине. Сеть взорвалась гневными комментариями (орфография и пунктуация сохранены).

"Журналист спросил Трампа, могут ли США признать Крым частью российской территории. Трамп ответил: "Мы посмотрим"! Посмотрит он, с..а! Пусть рыжий маразматик на "российскую" Аляску смотрит!!! А Украине пора "смотреть" на зозвращение себе ядерного оружия!!!"

"Трам лично может признать Крым российский но не США..а его личное мнение можно выбросить в мусорное ведро",



"Крым – Украина!", – пишут одни пользователи из Незалежной.

"Ну зачем, Дональд, так убогих московитов троллить? Это просто негуманно", – ехидничают другие.



Ну а кто-то тем временем не теряет чувства юмора. В Сети начали появляться мемы на тему принадлежности Крымского полуострова.

Трамп ответил на вопрос о том, признает ли Крым российским ? ... 😉 pic.twitter.com/b6CAgXMkLW — gurca2010@yandex.ru (@gurcaRU) 30 июня 2018 г.









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