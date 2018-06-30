Полуостров не выдержит напора

Жители Незалежной, которые в соцсетях усердно поливают грязью крымские курорты, как выяснилось, не прочь туда съездить. Полуостров едва выдерживает наплыв отдыхающих. Украинцев вовсе не пугают грязные и пустые, по их заверениям, пляжи, массовые отключения воды и света, а также разнообразные инфекции, которые подстерегают туристов. Наверное, потому, что все это, как и треснутый Крымский мост, существует только в их воображении и интернет-пространстве, где они щедро делятся ужасами о жизни на полуострове.

Невзирая на обещанную киевскими властями кару, которая грозит всякому, кто ступит на "оккупированную" землю, украинцы выстраиваются в очереди на пограничных пунктах. О толпах желающих понежиться на крымском солнышке рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление ... Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму", – цитирует его РИА Новости.



Несмотря на заявления диванных экспертов, сама Украина, увы, не может похвастаться подобными курортами. Вот и едут вчерашние критики на "вражескую территорию". Где их, впрочем, принимают так же радушно, как и россиян.