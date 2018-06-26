Таинственный Крым: призраки уводят туристов на тот свет

Полуостров таит множество страшных загадок для путешественников

Мангуп – самый большой пещерный город Крыма, находится на юге Бахчисарайского района. Сейчас это город призрак, а когда -то – с III по XV век – здесь жили люди.

Рассказывают, что в Мангупе часто происходят удивительные явления – зимой над развалинами можно увидеть странные светящиеся шары, которые висят в воздухе на высоте полутора метров по 10 минут, а потом внезапно исчезают.

Самая знаменитая легенда о Мангупе рассказывает о призраке мальчика. По легенде, в городе накануне турецкого вторжения в 1475 году жил со своими родителями мальчик. Турки убили его родных, а мальчик, спасаясь от врагов, прибежал к краю пропасти. Враги кинулись, чтобы схватить его, но вдруг скала расступилась и малыш вошел внутрь. Тихими лунными ночами и сейчас можно услышать детский плач и разглядеть между деревьев бледный силуэт – это ребенок бродит по развалинам Мангупа и ищет своих родителей. Местные предупреждают, что если слишком пристально смотреть на призрак, неведомая сила поведет тебя вслед за мальчиком и толкнет в пропасть.