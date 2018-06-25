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Здесь пропадают люди: самое опасное место в Крыму

Фото: wikipedia.org
Путешествие на полуостров может закончиться трагедией

Крым привлекает туристов не только своей красотой, но и загадочностью. Мыс Меган, расположенный в юго-восточной части полуострова, является любимым местом оккультистов и эзотериков.

Очевидцы утверждают, что над этой территорией часто появляются "летающие тарелки". При этом мыс облюбовали приведения, которые пугают случайных прохожих. По словам местных жителей, по ночам здесь бродит мальчик. Он якобы завет туристов за собой и в результате заманивает их в море, где люди и погибают, передает сайт krymea.ru.

Также в этом месте постоянно появляются кольца на траве, которые можно увидеть с высоты. Если оказаться в их центре, то человеку сразу становится плохо. Некоторые утверждают, что на Мысе Меган можно переходить в прошлое или будущее и использовать порталы в параллельные миры. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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