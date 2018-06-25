Крымский мост опустел

В Сети с завидным постоянством всплывают "видеодоказательства"

Переправа через Керченский пролив не дает покоя обитателям Украины – упорно игнорируя факты, все новые и новые "очевидцы" рассказывают ужасы о безлюдном Крыме.

Недавно на страничке в Facebook появилось видео, которое якобы должно развеять легенды о толпах путешественников, которые по мосту через Керченский пролив едут отдыхать на полуостров.

"Друзья вернулись из Крыма ... Отдали флешку с регистратора, говорили смотрите сами ... Крым превратился в Вышний Волочек ... Людей нет ... Мост пустой что туда, что с оттуда" – такой драматической подписью сопровождается видео с пустынным мостом. Правда, непонятно, почему на видеорегистраторе выставлена дата 01.07.2012 – сразу же возникает вопрос – а что за мост, собственно, показывают в ролике? Точно ли это Крымский мост, который был открыт чуть больше месяца назад, но уж никак не в 2012 году.

Между тем, чуть меньше недели назад на мосту через Керченский пролив был зафиксирован рекорд: через него в обе стороны проехали более полумиллиона автомобилей.

По мне проехали более 500 тысяч автомобилей! Чувствую на себе разгар курортного сезона :) #крымскиймост

https://t.co/RwvdtHVop7 — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 20 июня 2018 г.

Кроме того, после того, как по мосту началось движение, вырос и поток туристов в Крым. По оценке экспертов, на полуостров с начала года приехали более 1,1 млн туристов, это почти на треть больше, чем за тот же период 2017 года.

