Новый мост полностью изменил жизнь на полуострове, несмотря на злопыхателей с Украины

После официального открытия моста через Керченский пролив по нему проехали свыше 508 тыс. транспортных средств, включая почти 5 тыс. рейсовых и заказных автобусов.

Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост". Отмечается, что больше автомобилей проехало в сторону Крыма – 274 тысячи, в сторону Тамани – более 233 тысяч, соответственно. Транспортный поток в сторону Краснодарского края только однажды превысил крымский – это произошло 12 июня, в "длинные" выходные.

Благодаря мосту, соединившему Крым с материковой Россией, резко вырос поток туристов на полуостров. Так, с начала этого года Крым посетили более 1,1 млн туристов, что почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом некоторым украинским злопыхателям не дает покоя само существование Крымского моста. Они то утверждают, что мост прогнулся, то публикуют в соцсетях фотографии пустых крымских пляжей. А бывший президент Украины Леонид Кравчук предположил, что Россия сама вернет Незалежной полуостров, так как у нее не хватит денег на развитие его экономики.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 июня заявил, что российские военные в Крыму дадут достойный отпор врагу, сообщает портал "Новороссия". "На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее... высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", – подчеркнул министр.



