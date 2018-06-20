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Минобороны раскрыло уникальную силу Крыма

Фото: mil.ru
Сергей Шойгу раскрыл сведения об обороне полуострова

Размещенные в Крыму военные силы не оставят шансов врагу, если тот попытается напасть на полуостров. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России, которое впервые состоялось в городе-герое Севастополе.

"В Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. Она не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на эту исконно русскую территорию", – подчеркнул Шойгу во время своего выступления, передает "Комсомольская правда".

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Он подчеркнул, что российская оборонка не оставила без внимания НАТОвское оживление в юго-западном направлении и обязательно усилит там боевой потенциал.

Не обошел стороной Шойгу и новую ядерную стратегию Вашингтона, где Москва названа основным противником.

Глава Минобороны отметил, что через несколько лет НАТО придет к "четырем тридцаткам", то есть организация намерена поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей.

"Возникает вопрос: для чего все это делается и против кого?" – риторически поинтересовался российский министр.

Между тем о неминуемой угрозе со стороны Крыма первым заявил Киев в лице главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова. По его словам, Незалежной, в первую очередь, стоит бояться нового моста.

"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", – рассказал Турчинов в интервью "Интерфакс-Украине".

По его слвоам, теперь с полуострова может последовать не только серия ударов с суши, но и ракетных, прямо в тыл. "Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это представляет для нас серьезную угрозу", – пояснил глава украинского Совбеза.  

Однако он не учел, что ряд российских городов гораздо ближе к Украине, чем тот же Севастополь. К примеру, у самых границ Незалежной расположены Курск и Белгород. Впрочем, до ее столицы ближе добраться из Орла или Брянска, нежели из Симферополя. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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