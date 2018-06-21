Крымский мост ждет катастрофа

Критики предрекают неизбежное обрушение моста, однако он продолжает стоять и ставить рекорды

Крымский мост открылся больше месяца назад, однако до сих пор вокруг его строительства бушуют жаркие споры.

Пользователь в Сети Игорь Корсаков 20 июня опубликовал на своем канале в Youtube спорный ролик, в котором мнение по поводу грандиозной стройки высказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар. Правда, на видео мостостроитель не появляется – слышен только его закадровый голос.

Он считает, что главная опасность для моста заключается в том, что его вообще нельзя было строить, так как арочные мосты в сейсмоопасных районах можно возводить только на скальных породах – таких, как гранит, а на дне Керченского пролива – глина и песок. Кроме того, он предупредил, что когда возведут железнодорожную часть, то нагрузка на опоры моста существенно возрастет, пойдут неизбежные перекосы. По словам Медовара, место, выбранное для строительства, представляет собой настоящий геологический ад. Берега, оползни, карст, грязевой вулканизм, 2 реки, которые опресняют морскую воду, ледостав – все это плохо влияет на состояние сооружения.

Надо заметить, что это не первое яростное выступление Медовара против строительства Крымского моста. Ранее он заявлял, что его построить вообще нельзя, так как он не простоит, если его даже сделают.

В комментариях к ролику интернет-пользователи скептически оценили выступление мостостроителя. "Игорь, да не стоит вообще обращать внимание на этих "экспертов", вообще не интересно", "Чувак с "научной степенью" старший нучный сотрудник,это учённая степень???Даже не кандидат наук,а какой-то великовозрастной аспирант РАН,с сомнительным прошлым и делает "авторитетные" выводы", "А движуха то на мосту какя... ухххххх... душа радуется﻿", "Когда пойдут поезда я не удивлюсь, если этот "мостовед" заявит, что мост рухнет, но через 100 лет, как он и предсказывал", "Зачем показывать идиотов? Давай еще обсуждать , что пишут такие же кретины на заборах", – вот лишь немногие реплики (орфография и пунктуация оригиналов сохранены)﻿.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов 20 июня назвал мост через Керченский пролив угрозой национальной безопасности Украины. В ответ на это сенатор от Республики Крым, Сергей Цеков заявил Федеральному агентству новостей, что главной угрозой для Украины является ее действующая власть, в том числе, и сам Турчинов.

"Что касается Крымского моста, инфраструктурный объект лишь способствует интеграции бывших республик СССР в экономическое пространство России". – подчеркнул сенатор.

Несмотря на всю критику, недавно на мосту был установлен серьезный рекорд: к началу курортного сезона по нему проехали свыше 500 тыс. автомобилей.