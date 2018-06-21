На полуострове объявлено экстренное предупреждение

В ближайшие два дня на Крым обрушится шторм с дождем с грозой и градом. Об этом сообщили в управлении МЧС республики.

С 22 по 23 июня на полуострове ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер. Порывы могут достигать 17-22 м/с. В ведомстве призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность. При возможности стоит воздержаться от поездок по городам, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, деревьев и шатких конструкций.

"Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень", – посоветовали МЧС автомобилистам.

При возникновении чрезвычайных ситуации гражданам следует набирать номер "101" – единой телефон спасателей и пожарных.



