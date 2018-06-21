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Украина боится правды о жизни в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press
На полуострове обвинили Киев в распространении фейков

Власти Незалежной как огня боятся честной информации о реальной ситуации в российском Крыму. Именно поэтому они всячески пытаются распространить внутри страны фейковые новости, а также запретить трансляцию телеканалов и блокировать интернет-ресурсы соседнего государства. С таким заявлением выступил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Чиновник уверен, что все попытки сформировать у украинцев негативный образ Крыма и происходящих внутри региона процессов вызывают у приезжающих на полуостров жителей сопредельного государства лишь тягостное недоумение. Ведь они своими глазами видят, насколько динамично он развивается.

Крымчане же "сами объективно видят всю ситуацию своими глазами и способны отличить правду от лжи", – подчеркнул министр в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Зырянов считает, что информационной войне с Украиной лучшим средством станет "правдивая и честная информация о том, <…> какие новые объекты строятся и как меняется к лучшему жизнь граждан".

Он отметил, что некоторые активисты социальных сетей, проживающие на полуострове, также пытаются поспособствовать созданию негативного образа Крыма.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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