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Крым сдали: названа возможная причина отключения света на полуострове

Фото: Роман Рожков/Интерпресс/ТАСС
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Румынская шпионка засветилась на передаче сведений о поставках электричества

Члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, арестованную по обвинению в шпионаже, подозревают в выдаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах по поставкам электроэнергии между Москвой и Крымом.

Собеседник в одной из российских спецслужб сообщил РБК, что первичная информация об утечках была получена по каналам СВР, а оперативная разработка шпионки шла более года.

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"Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США", – сказал он, добавив, что сведения касались переговоров по организации поставок и раскрывали "кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается <…> какие есть проблемы, какие схемы".

Эту информацию агентству также подтвердили два чиновника, занимающиеся подготовкой территориальных схем электроснабжения.

По словам одного их источников, в 2014 году, когда Украина пригрозила отключить полуостров от электроэнергии, Цуркан сотрудничала дочерней структурой "Интер РАО" – Центром осуществления расчетов (ООО "ЦОР"), которая поставляла электроэнергию в Незалежную, которая, в свою очередь, осуществляла поставки в Крым. Таким образом, женщина была в курсе всех контактов, имевшихся в сопредельном государстве.

Несмотря на то, что сведения, размещенные на сайте "Интер РАО", свидетельствуют о том, что Цуркан – гражданка России, от гражданства Молдавии она отказалась лишь в 2016 году. Позже она стала подданной Румынии, министр иностранных дел которой сообщил о наличии у шпионки "нескольких паспортов".

Женщина была задержана ФСБ России 14 июня, а затем Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ об ее аресте по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

После ареста Цуркан обыски прошли в кабинете и доме замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко. Источники РБК считают, что он может проходить свидетелем по делу. Сама подозреваемая дала показания на еще трех сотрудников Минэнерго, с которыми обсуждала поставки электроэнергии в Крым, а также непризнанные республики Донбасса.

После присоединения Крыма в 2014 году России пришлось договариваться с Украиной о новой схеме поставок на полуостров электроэнергии. Оператором поставок стал ООО "ЦОР". В ноябре 2015 года на территории Незалежной были подорваны опоры ЛЭП, по которой шло электричество, что привело к обесточиванию полуострова. Соседняя страна не смогла их починить, так как доступ был заблокирован запрещенным в России "Правым сектором". Первая нитка российского энергомоста была пущена уже через неделю после аварии.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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