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Задержанная в Москве шпионка работала на Румынию

Арестованную сотрудницу "отправили" в отпуск

Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан – член правления энергетического холдинга.

"Топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии", – пояснил "ТАСС" знакомый с ситуацией источник.

При этом в Минэнерго заявили, что не владеют какой-либо информацией и не решают вопросы, которые входят в компетенцию стражей правопорядка.

Исходя из информации на сайте компании, сотрудница Карина Валерьевна Цуркан 1974 года рождения. Образование получила в Международном независимом университете Молдовы, также окончила Испанский консорциум университетов IUP (МВА).

Ей принадлежит 36 914 877,36 акциий ПАО "Интер РАО" – это 0,0354% от уставного капитала. "Карина Валерьевна в настоящее время находится в отпуске", – сообщили в корпорации.

Цуркан задержана за шпионаж. До 13 августа она будет находиться под арестом. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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