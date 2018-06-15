Затея с Крымским мостом провалилась
Пророчества горе-эксперта, между тем, сделали его посмешищем.
Представитель акул пера Украины и отчасти ясновидящий Дмитрий Гордон уж столько лет твердил миру, что строительство переправы через Керченский пролив обернется неудачей, что почти месяц его предсказания вызывают легкую иронию соотечественников.
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Крымский мост, по словам экс-депутата Киевсовета от Блока Петра Порошенко, не смогут построить. Однако он стоит. Впрочем, его соратники, такие же горе-эксперты, утверждали, будто кадры самой длинной в Европе переправы – дело рук мастеров спецэффектов "Мосфильма".
Но одним мостом дар предвидения не ограничился. Гордон также нагадал, что не быть в России чемпионату мира. Мол, футбольное первенство примет Великобритания. И опять осечка.
В Незалежной над журналистом откровенно смеются. Но он не унимается даже после того, как по мосту открыто движение, а наша сборная всухую разгромила команду Саудовской Аравии.
Гордон не прекращает попыток оправдаться, ссылаясь на сторонних информаторов, которые уверяли, что страны ЕС и Америка бойкотируют турнир в России, но им в итоге заплатили. Состоялся мундиаль еще и потому, что вмешалась ФСБ.
"Алиби" журналиста рассмешило его коллег. Так, "Политнавигатор" жестко поиздевался над Гордоном, выложив видеонарезку из его пророчеств, где украинский Нострадамус, как попугай, повторяет одно и то же: ЧМ в России не будет.
Интернет-пользователи понимающе отреагировали на слова о подкупе, ведь в Незалежной, где процветает коррупция, только так и решаются важные вопросы.
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