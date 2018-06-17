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На Крымском мосту заметили неладное

Global Look Press
Стало известно о подготовке "теракта" на путепроводе в Крым

В полицию 16 июня поступило сообщение о готовящемся подрыве моста через Керченский пролив. Неизвестный утверждал, что видел мужчину с 4 кг тротила, который собрался "все взорвать".

Вскоре на Крымский мост приехал наряд полиции со спецтехникой. Однако ни взрывчатки, ни подрывника они не нашли, хотя обследовали все от и до.

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Как рассказал источник телеканала "360", подозрение пало на самого звонившего, который мог оказаться просто телефонным террористом. Проверка подтвердила догадки полицейских – им звонил 39-летний саратовец. Он не смог объяснить, зачем он звонил в полицию, но известно, что в тот момент он был пьян.

Отметим, что это уже не первая ложная тревога. Обычно крики о проблемах с Крымским мостом часто доносятся с Незалежной. Например, один из таких кликуш, журналист Александр Гордон, уверял всех в том, что идея строительства моста через Керченский пролив провалится. 

Когда прогнозы не срабатывают, в дело идут информационные вбросы. Так было в случае с украинскими пранкерами, которые выложили в Сеть видео, на котором якобы запечатлено, как с Крымского моста ураганом сносит автомобили. Однако наблюдательные пользователи выяснили, что на кадрах на самом деле снят мост в Роттердаме.




Артем ВЕСЕЛЫЙ
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