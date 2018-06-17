На Крымском мосту заметили неладное
В полицию 16 июня поступило сообщение о готовящемся подрыве моста через Керченский пролив. Неизвестный утверждал, что видел мужчину с 4 кг тротила, который собрался "все взорвать".
Вскоре на Крымский мост приехал наряд полиции со спецтехникой. Однако ни взрывчатки, ни подрывника они не нашли, хотя обследовали все от и до.
По теме
Как рассказал источник телеканала "360", подозрение пало на самого звонившего, который мог оказаться просто телефонным террористом. Проверка подтвердила догадки полицейских – им звонил 39-летний саратовец. Он не смог объяснить, зачем он звонил в полицию, но известно, что в тот момент он был пьян.
Отметим, что это уже не первая ложная тревога. Обычно крики о проблемах с Крымским мостом часто доносятся с Незалежной. Например, один из таких кликуш, журналист Александр Гордон, уверял всех в том, что идея строительства моста через Керченский пролив провалится.
Когда прогнозы не срабатывают, в дело идут информационные вбросы. Так было в случае с украинскими пранкерами, которые выложили в Сеть видео, на котором якобы запечатлено, как с Крымского моста ураганом сносит автомобили. Однако наблюдательные пользователи выяснили, что на кадрах на самом деле снят мост в Роттердаме.
Трамп устроил разнос "большой семерке"
Американский политик отчитал своих коллег
Украинцы оправдались за поражение в танковом биатлоне
На плачевном результате сказалось состояние танка
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
НЛО
- К Земле приближается опасный астероид
- Человечество не оставило пришельцам шансов
- Инопланетяне себя рассекретили
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина