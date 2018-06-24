На Крымскому мосту проглядели проблему

Транзитный трафик на полуостров оказался слишком большим

После запуска движения транспортный поток на мосту превысил 20 тысяч машин в сутки, а ежегодный показатель может достичь отметки от 5 до 10 млн авто. Как выяснилось, объект оказался не готов к такому рекорду пропускной способности с точки зрения безопасности.

Дело в том, что с ростом числа машин выросло и количество ДТП, в том числе и действительно страшных. На мосту должно дежурить достаточное количество медицинских бригад и карет скорой помощи, но пока этого нет. Об этой проблеме уже забили тревогу на Кубани. Краснодарские депутаты обратились к Минздраву РФ с просьбой предоставить дополнительные средства для того, чтобы можно было своевременно и качественно оказать медпомощь пострадавшим на мосту.

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"Мы видим кратное увеличение пассажиропотока, при этом ухудшить условия получения медицинской помощи своим жителям не имеем права. Более того, мы должны обеспечить помощь транзитным пассажирам и гостям нашего региона", – цитирует "Парламентская газета" главу ЗакСа Краснодарского края Юрия Бурлачко.

В первую очередь депутаты попросили выделить машины скорой помощи, а также помочь травматологическим пунктам, которые работаю вдоль всего транзита.

Ранее стало известно, что благодаря мосту между Крымом и материковой Россией посещаемость полуострова туристами выросла до 1,1 млн человек с начала 2018 года. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2017 года.