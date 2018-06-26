Крыму грозит опасность

Жизнь крымчан сильно осложнилась

Риск возникновения пожаров по-прежнему высок из-за аномальной жары. Столбики термометров упорно ползут вверх, преодолевая отметку в 30 градусов. Опасная ситуация сохранится до конца этой недели. Такой прогноз дали в региональном ГУ МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-29 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – предупреждают спасатели.

Обстановка на острове "накалилась" почти с месяц назад, вместе с тем осложнилась и жизнь крымчан. С 8 июня ограничили посещение лесов туристами и местными жителями, чтобы избежать ЧП. Излюбленное летнее блюдо – шашлыки, оказалось практически под запретом. Из-за жары разводить костры и пользоваться мангалами нельзя. Купаться в такую жару можно лишь рано утром и вечером, когда солнце не так палит.

Обитателям полуострова остается лишь запасаться прохладительными напитками и включать кондиционеры на полную мощность – на этой неделе обещают до +36 градусов.

Медики настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в самый пик жары – с полудня до четырех часов вечера. Не стоит забывать о шляпках и кепках, солнцезащитных очках и креме от загара. На пляж в это время тоже лучше не приходить, чтобы не получить ожоги. Кроме того, врачи советуют побольше пить, исключив при этом алкоголь, сладкую газировку и кофе, и отдавать предпочтение легкой пище, пишет "Комсомольская правда".



