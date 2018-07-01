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Разбейте розовые очки: Цены в Крыму взорвали Сеть

Global Look Press
Украинцы и россияне зарубились в споре, где дешевле поесть, на полуострове или в столице Незалежной

Поводом для дебатов стал пост украинского адвоката и блогера Тентяны Монтен. На своей странице в Facebook женщина опубликовала фото меню одного из крымских кафе 

"ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ в прибрежных забегаловку ЕВПАТОРИИ;) Если коротко, то в Киеве значительно дороже", – написала блогер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов постов сохранены).


В комментариях к посту развернулась большая дискуссия, многие стали искать в спорах истину, а наиболее "горячие головы" принялись злорадствовать.

"Контрреволюционная информация! для майдаунов удар ниже желудка!", – написал Игорь Колосников.

"Дик, Україна це Європа, отож Пишаймося ("Дык, Украина это Европа, поэтому Гордимся" – ред.)", съязвил пользователь по имени Petro Fediv.

"Зарево рвущихся пердаков свидомитов и порохоботов видно даже в Новосибирске. молодец Татьяна, порохоботы должны страдать)", – заявил Руслан Сахаров.

Однако некоторые обратили внимание, что цены на фото указаны за 100 г блюда, а не за всю порцию. Этот нюанс несколько изменил радужную картину жизни на полуострове. Пользователи принялись считать стоимость продуктов.

"3500 [рублей ]за кг семги и 1800 за кг овощей – это "недорого"?", – возмутился Денис Федоров.

"Овощи печеные 180 руб (90 грн) за 100 г – 900 грн за кг???!! Я правильно понял?", – переспросил автора Виктор Савинов.

"Цены как в Москве. Я думаю, что в следующем году, когда с материка продукты поедут вагонами станет процентов на 30 дешевле", – предположил Сергей Карлик.

"Я учусь в Харькове, родом из Крыма. В Украине всё дешевле, а в Крыму цены действительно московские. Две стороны – разбейте свои розовые очки", – согласился с предыдущим оратором Дмитрий Белый.

Возможно, сама Монтян случайно не учла то, что ценники указаны за 100 г еды, однако проукраинские пользователи тут же заподозрили в ней "засланного казачка" и агента Кремля.

"Эта баба родилась в Керчи, родители Русские, и она якобы украинка, неожиданно/скрытно топит против Киева. ВЫ СЕРЬЁЗНО?!)", – поинтересовался некто Джош Фримен.

"Добро пожаловать в РФ, провокаторша с имперско-совковыми мозгами.:):):)", – поприветствовал ее некий Alex Korn. 

Часть комментаторов сошлись во мнении, что сравнивать цены на еду в курортном и обычном городах некорректно и предложили ориентироваться на ценники в Сочи.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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