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России приписали попытку соединиться с Крымом по суше

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
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Киев "раскрыл" коварный план Москвы

В умах Незалежной созрела очередная бредовая идея, которую они тут приписали "любимой" стране-соседке. Россия спит и видит, как бы проложить новый, теперь уже сухопутный, маршрут, чтобы соединить Ростовскую область с Крымом, заявил эксперт института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Для этого, считает, он Москва намерена отобрать земли Киева. Поэтому сейчас при помощи "гибридной войны" усиливает присутствие в ряде украинских областей.

"Это черноморско-азовский регион, где пытается усилиться военное присутствие со всеми вытекающими последствиями. Основная идея – отрезать Украину от моря и соединить Крым с Ростовской областью", – цитирует эксперта "Сегодня".

Козий не сомневается, что действия Кремля направлены исключительно на то, чтобы свергнуть украинскую государственность.

"Российская Федерация не отказалась от дальнейшего уничтожения Украины, украинской государственности, и будет это постепенно реализовывать", – заверил собеседник, добавив, что, ради достижения своей цели, РФ не пойдет на открытый военный конфликт, а будет пробивать сухопутный коридор через создание искусственных государств. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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