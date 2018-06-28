Лидер украинских радикалов предложил стране кардинальную реформу

Депутат Верховной рады Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что после того, как его изберут президентом, он железной рукой объединит Украину и ликвидирует должность премьер-министра.

"Чтобы прекратить бардак и хаос... я установлю сильную президентскую вертикаль... Ответственный в Украине должно быть кто-то один, чтобы украинцы знали с кого спрашивать", – написал нардеп на своей страничке в Facebook.

Он подчеркнул, что президент должен быть главой государства и исполнительной власти, поэтому должность премьер-министра нужно ликвидировать, а количество министерств сократить до 10-12. Подготовил Ляшко и парламентскую реформу: количество депутатов Верховной Рады предлагается уменьшить с 450 до 250, запретить избираться в парламент более двух раз и ввести механизм отзыва депутатов.