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Украинцы высмеяли предвыборные ролики Порошенко

Фото: "Утро"
Новые выдумки пресс-службы главы Незалежной вызвали поток сарказма в соцсетях

Пиарщики президента Украины в преддверии выборов придумали нестандартный ход для возобновления интереса жителей страны к действующему лидеру.

Они пытаются рекламировать его деятельность и идеи, призывая посетителей страницы в Facebook ставить под его постами "лайки". Таким образом, уверены они, возрастёт число его подписчиков.

Теперь посты на странице украинского президента выглядят так: под упоминанием какой-либо проблемы Незалежной размещается короткий слоган с выражением его отношения к теме. Далее следует призыв "жать лайк".

По мнению пользователей, выглядит это так, будто Порошенко предлагает возвращать Крым и Донбасс или бороться с коррупцией в Фейсбуке.

Однако очередная бредовая идея вызвала в соцсетях лишь смех.

Особо саркастические комментарии вызвала одна из публикаций где на картинке изображен украинский танк с наложенной поверх него надписью: "Жми врага лайком!"

Пользователь Роман Губа съехидничал в комментарии: "Петр Алексеич, ну главнокомандующий из вас так себе".

Не меньшее количество сарказма пролилось на картинку с изображением пресловутого "золотого батона", озаглавленную "Ненавидишь коррупцию? Жми лайк".

"Вернем Донбасс Лайком!", "Вернем Крым Лайком!", "Снизим тарифы Лайком!", "Проведем честные выборы Лайком!", – упражняются в остроумии комментаторы.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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