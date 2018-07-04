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Пиарщики президента Украины в преддверии выборов придумали нестандартный ход для возобновления интереса жителей страны к действующему лидеру.
Они пытаются рекламировать его деятельность и идеи, призывая посетителей страницы в Facebook ставить под его постами "лайки". Таким образом, уверены они, возрастёт число его подписчиков.
Теперь посты на странице украинского президента выглядят так: под упоминанием какой-либо проблемы Незалежной размещается короткий слоган с выражением его отношения к теме. Далее следует призыв "жать лайк".
По мнению пользователей, выглядит это так, будто Порошенко предлагает возвращать Крым и Донбасс или бороться с коррупцией в Фейсбуке.
Однако очередная бредовая идея вызвала в соцсетях лишь смех.
Особо саркастические комментарии вызвала одна из публикаций где на картинке изображен украинский танк с наложенной поверх него надписью: "Жми врага лайком!"
Пользователь Роман Губа съехидничал в комментарии: "Петр Алексеич, ну главнокомандующий из вас так себе".
Не меньшее количество сарказма пролилось на картинку с изображением пресловутого "золотого батона", озаглавленную "Ненавидишь коррупцию? Жми лайк".
"Вернем Донбасс Лайком!", "Вернем Крым Лайком!", "Снизим тарифы Лайком!", "Проведем честные выборы Лайком!", – упражняются в остроумии комментаторы.
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