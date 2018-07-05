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Украинцам посоветовали учить русский язык

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Украинский чиновник заступился за русский

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал украинцев изучать русский язык.

Свое сенсационное заявление чиновник сделал в эфире NewsOne. Он подчеркнул, что языки дают конкурентное преимущество, и привел в пример себя, сказав, что сам знает 4 языка, а его дочь – шесть. Не изучать русский – это ошибка, считает Червоненко. Наиболее перспективный рынок, где Украина может восстановить конкурентные позиции – это рынок СНГ, поэтому нельзя недооценивать русский язык как язык межнационального общения. Затем Червоненко добавил, что язык противника надо знать еще лучше, чем вызвал аплодисменты в студии. 

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По мнению Червоненко, ошибка Украины в том, что вся политика нацелена на национализм. После такого пылкого заявления ведущий быстро бывшего министра прервал и обратился к другим гостям студии.

Интересно, что вопрос Червоненко был задан на украинском языке, и он начал отвечать на него по-украински, однако тут же перешел на русский.

Антирусские настроения на Украине продолжают набирать обороты: русский язык неуклонно выдавливается из оборота, вместо него активно пропагандируется английский. Недавно ряд политиков и общественных деятелей Украины выступили с заявлением, что и само название "Россия" было украдено Москвой у Киева.

Валентина МАЙОРОВА
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