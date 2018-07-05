Найден рецепт спасения Украины

Для спасения Незалежной необходимы радикальные меры

Журналист Сергей Рулев, переехавший из Киева в Ростов-на-Дону, считает, что только уничтожение режима Порошенко спасет Украину.

"Режим, который сегодня существует на Украине, никакими выборами-перевыборами не излечить", – заявил Рулев в интервью РИА ФАН.

Журналист рассказал, что все больше людей уезжает сейчас из Незалежной по экономическим причинам. "На Украине стало намного дороже жить. На Украине не работает Конституция, не работает промышленность, на Украине много чего не работает. На Украине работает только укронацистский режим", – эмоционально заявляет Рулев.

Он добавил, что если у человека есть возможность продать свою квартиру на Украине, люди выезжают на ПМЖ в Россию. Молодые люди продолжают работать, они устраивают свою жизнь – ведь в России безработицы нет, подчеркнул журналист. Однако, подчеркнул Рулев, все это – не выход из положения, "потому что русские и в России, и на Украине должны быть вместе, в едином государстве".