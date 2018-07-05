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В Раде сочли дипломата ЕС Могерини двумя разными людьми

Федерика Могерини. Фото: GLOBAL LOOK press/Euc/Ropi
В Киеве запутались с полом и количеством представителя Брюсселя

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Геннадий Ткачук уверен, что председатель верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини – это два разных человека.

В этом могли убедиться зрители телеканала "112", в эфире которого пан Ткачук назвал итальянку "господином". Ведущая попыталась его поправить, подсказав собеседнику, что Могерини, собственно, "госпожа, а не господин".

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"Не госпожа, а Могерини сказал, что на сегодняшний день на Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал…" – продолжил украинский парламентарий, вообще не поняв сути замечания.

Однако ведущая предприняла еще одну попытку поправить Ткачука и подчеркнула, что "Федерика Могерини – один человек". При этом хихикнув, явно сдерживая себя, чтобы не расхохотаться.

"Нет-нет", – отреагировал на уточнение журналистки депутат.


Далее собеседники прекратили разгадывать этот странный ребус и продолжили обсуждать тему передачи.

Кто-то из комментаторов под видео задался вопросом: а сам Ткачук – это пан или пани.

Возможно, после эфира депутату все-таки помогли разобраться, кто такое Могерини и сколько их в Брюсселе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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