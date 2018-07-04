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Киев вознамерился зеркально ответить Москве на присвоение некоторым российским воинским частям названий в честь украинских городов, а также пригрозил, ежели что, дойти до Сибири. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112".
"Какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил. Пусть попробуют. Тогда у нас появятся, я думаю, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее и тому подобное", – сказал Матиос.
По его убеждению, "украинец – всегда креативный на выдумку, и эта выдумка всегда его спасала".
Граждане Незалежной, по мнению генерал-полковника юстиции, объединились вокруг двух столпов державности – армии и церкви, поэтому, "пусть попробуют напасть".
Таким образом, украинские руководители продолжают бурно комментировать указы о присвоении почетных, исторических наименований ряду частей ВС России, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля: 6-й танковый полк теперь называется "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк – "гвардейский Нежинский".
На Украине реакция была мгновенной, там это восприняли как сигнал того, что Москва "не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме". Одним из первых громко возмутился начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко: "Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание притязаний на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения". И тут же подписал приказ о декоммунизации в украинской армии.
Источник RT в Минобороны Украины предположил, что данные указы Путина являются или троллингом, или знаком для переговоров. Однако признались, что не понимают этого решения верховного главнокомандующего ВС России.
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