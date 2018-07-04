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ЕС и Украина строят планы на Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov/
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Полуостровом займутся на следующей неделе

Евросоюз намерен объявить, что не сбивается с политического курса. Как не признавал Крым частью России, так и продолжает это делать. Повтор заявления прозвучит на саммите ЕС-Украина, который пройдет на следующей неделе.

Собравшиеся рассмотрят также обстановку в водах Азовского и Черного морей, поделился источник в Европейском Союзе.  

"Ситуация в Крыму и последствия незаконной аннексии Крыма Россией, конечно, тоже будут обсуждаться. ЕС вновь подтвердит свою приверженность полному осуществлению своей политики непризнания незаконной аннексии. Милитаризация полуострова, ситуация в Азовском и Черном морях также будут обсуждены", – рассказал собеседник "РИА Нвоости".

Запрет на импорт и экспорт товаров наложен в Крыму и Севастополе с подачи Евросоюза. Также санкции коснулись инвестиций в регион и туристических услуг. "Удовольствие" ЕС решил растянуть еще на год, до 23 июня 2019-го.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Полуостров стал частью РФ, а Севастополь – городом федерального значения по итогам референдума, который крымские власти провели в феврале того же года. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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