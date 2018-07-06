Депутат Рады нашел причину украинских проблем

Попытки США поссорить Украину с Россией привели к культурной войне на территории страны и ухудшению Отношения между Киевом и Москвой Киева ухудшились из-за того, что Вашингтон всегда пытался оторвать от России бывшие республики СССР.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Парламентарий считает, что политики, выполнявшие поставленную извне задачу, начали на Украине настоящую культурную войну, пересматривая историю, языковой вопрос и разрывая культурные и исторические связи.

По мнению депутата, США в течение последних 20 лет с успехом создавали проблемы для Украины и внутри страны, и в ее международных отношениях с соседями. Эта политика увенчалась успехом, и сегодня Киев поссорился не только с Москвой, но и с рядом других соседних государств.

Мураев подчеркнул, что для решения этих проблем Украина должна проводить нейтральную и независимую политику, не подчиняясь диктату извне.