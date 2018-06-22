Путин взял Порошенко на мушку

В Незалежной нашли того, кто реально управляет страной

Постмайданный президент Украины Петр Порошенко, оказывается, руководит под неусыпным взором Кремля, и ежели он как-то недружелюбно выскажется в адрес российского лидера Владимира Путина, то его могут ликвидировать по указке из Москвы. Об этом заявил фонтанирующий конспирологическими фантазиями известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Выступая накануне в эфире канала "112", он сообщил, что президент России " без зазрения совести" платит местным политикам, а гранты, которые выделяет США ничтожно малы.



"Сегодня Украиной руководит Владимир Владимирович Путин, если кто этого еще не понимает. Не американцы, как Киселев с Соловьевым трещат каждый день по телевизору, не европейцы. Какие европейцы и американцы! Путин и Россия сегодня руководят Украиной… Если вдруг Порошенко будет говорить с Путиным недостаточно почтительно и недостаточно лояльно, его убьют, элементарно, на территории Украины", – убеждал украинцев Гордон.

Также он бросился в рассуждения по поводу, истеричной, как он сам оценил, кампании Киева, призывающего Москву освободить осужденного за теракт в Крыму украино-российского режиссера Олега Сенцова. По его мнению, лидер России вряд ли подвергнется давлению со стороны Запада на сей счет.

"Сегодня Путин находится настолько на своей условной вершине, что абсолютно "имел в виду" и мировое общественное мнение, и всех, кто к нему обращается и просит: "Ну, отпустите, пожалуйста". Это все впустую, никого он не отпустит и будет показывать миру свой железный характер и дальше… Путину уже по барабану все, он понимает, что из Запада можно вить веревки, что они его боятся или просто не догоняют, что можно делать все, что заблагорассудится", – отметил журналист, с умозаключениями которого можно ознакомиться на видео примерно с 17 минуты.

Ранее в июне Гордон сказал, что готов продать одну из своих квартир, чтобы заплатить $50 тыс за двухчасовое интервью с Путиным.

Мечтать, как говорится, не вредно. Вредно не мечтать.

