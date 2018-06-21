Порошенко пробился на линию Путина

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Порошенко дозвонился на линию Путина

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld/dpa
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Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных

Украинский президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Отмечается, что во время переговоров были затронуты вопросы об украинских гражданах, находящихся в российских тюрьмах и на так называемых оккупированных территориях. Порошенко также "отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам".

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В разговоре была подчеркнута необходимость активизировать работу в Нормандском формате, чтобы согласовать концепцию развертывания в Донбассе международной миротворческой миссии ООН.

Детали диалога раскрыли в Кремле. Путин заявил своему коллеге, что очень обеспокоен вновь вспыхнувшими боями в Донбасса, в которых гибнут мирные жители. Российски глава подчеркнул, что кризис на юго-востоке Украины можно разрешить только с помощью Минских договоренностей от 2015 года. 

В Кремле подчеркнули, что инициатором разговора выступил президент Украины.

Валентина МАЙОРОВА
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