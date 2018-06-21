Порошенко пробился на линию Путина

Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных

Украинский президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Отмечается, что во время переговоров были затронуты вопросы об украинских гражданах, находящихся в российских тюрьмах и на так называемых оккупированных территориях. Порошенко также "отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам".

В разговоре была подчеркнута необходимость активизировать работу в Нормандском формате, чтобы согласовать концепцию развертывания в Донбассе международной миротворческой миссии ООН.

Детали диалога раскрыли в Кремле. Путин заявил своему коллеге, что очень обеспокоен вновь вспыхнувшими боями в Донбасса, в которых гибнут мирные жители. Российски глава подчеркнул, что кризис на юго-востоке Украины можно разрешить только с помощью Минских договоренностей от 2015 года.

В Кремле подчеркнули, что инициатором разговора выступил президент Украины.