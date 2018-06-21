Киев нацелил ракеты на Москву

Украинские вояки размечтались разбомбить Россию

Воинствующая риторика с берегов Днепра становится все чаще. Не успел накануне глава СНБО Александр Турчинов заговорить о создании в Незалежной "мощного оружия сдерживания", а министр обороны Степан Полторак о закупке у США ПВО Patriot, как сегодня отметился военный пенсионер, бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, заявивший, что страна должна производить ракеты, способные достать до Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю" в четверг, 21 июня.

Романенко считает, что украинским оборонщикам необходимо работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2". По его словам, ракеты должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.

"До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент", – отметил генерал-лейтенант.

Однако он признал, что у Киева возникнут проблемы с реализацией таких программ из-за международных ограничений.

"Например, допустимая для Украины дальность ракеты класса "земля-земля" – до 300 километров. И поэтому тот же "Гром" предусматривает такую дальность", – пояснил Романенко.

Между тем, уверен экс-начальник Генштаба, украинцы могут обойти ограничения с помощью ракет воздушного базирования, если бы таковые имелись.

"То есть мы берем ракету, поднимаем ее на самолете или даже вертолете – и запускаем. Нам надо иметь такое ракетное оружие, и мы над ним работаем", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста, когда Незалежная будет обладать ракетным оружием с дальностью в несколько тысяч километров, генерал признался, что получение отдельных образцов – дело одного-двух лет, но "промышленное производство - это другое".

Романенко уже не раз отметился скандальными высказываниями о России. Скажем, в конце октября 2017 года он утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину в районе Херсонской области с помощью подлодок. В декабре украинский пенсионер сообщил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. На полуострове слова Романенко назвали абсурдными и враждебными.