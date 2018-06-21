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НАТО завела Украину в ловушку

Фото: pixabay.com
Незалежная входит в альянс, словно в дырявое ведро

Североатлантический блок выстроил для Украины такие преграды, что годами Киев видит путь в НАТО, но не находит финишную черту. Так прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек принятый в четверг, 21 июня, Верховной радой президентский закон о нацбезопасности, закрепляющий членство Незалежной в Евросоюзе и альянсе.

Также, согласно документу, с 2019 года украинских военных возглавит гражданский министр обороны. В Раде мечтают, что уже в июле в Киев поступит план действий по членству в блоке.

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"Судя по всему, в НАТО создали целый лабиринт, специально под Украину, которая хочет в альянс. Официальный Киев по нему блуждает последние 10 лет, но, как говорится, не найден "выход из ворот… есть только вход, и то не тот", – сказал РИА "Новости" крымский депутат.

Он напомнил, что украинские власти годами рвутся к членству в западных союзах, но пока лишь кормят народ обещаниями.

"Законы о вступлении в НАТО и ЕС Украина регулярно принимает в течение последних 15 лет, как выписанные по рецепту лекарства. Но стоит признать, что в украинской политике путь в НАТО – это ведро без дна: дорога видна, а финиш – нет, вот и зовут народ в необозримое далекое "счастливое" будущее", – отметил Бальбек.

Нынешний закон, по мнению политика, очередной кирпич в дороге, ведущей в никуда.

Декларативным принятый документ назвал и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрий Бойко.

"В этом законе расписано перераспределение должностей и полномочий между правоохранительными органами, декларация о движении в НАТО, куда нас никто не примет, учитывая территориальный конфликт. То есть это чисто декларативный документ. Мы считаем, что должен быть комплексный закон о нацбезопасности", – приводит слова Бойко пресс-служба партии.

Отмечается, что фракция не голосовала за данный вариант документа.

Зато уже празднует победу глава государства Петр Порошенко, заявивший, что закон "внедряет передовые мировые стандарты" в украинскую армию, спецслужбы и правоохранительные органы.

"Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего с США", – подчеркнул пан Порошенко в специальном видеоролике, опубликованном в Facebook.

Лидер Незалежной уточнил, что это касается не только поставки оборонительных вооружений типа Javelin.

"В результате выполнения закона Украина станет сильнее, а безопасность граждан – надежнее. Когда мы его имплементируем, Вооруженные силы страны и весь сектор в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО. Этот закон – важный шаг нашей страны на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс, и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", – резюмировал глава государства, в очередной раз добавив, что за четыре года Незалежная с нуля создала одну из сильнейших армий в Европе.

В нынешнем марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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