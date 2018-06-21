На Западе придумали схему вооружения Незалежной

Из Черногории решили вывезти все советское оружие

НАТО проводит ревизию на военных складах своего нового члена – Черногории. Для этого объявлен тендер. Подрядчик, который возьмется за это дело, должен пересчитать и – главное - вывезти и уничтожить все хранящееся на территории страны оружие и боеприпасы советского производства.

Ожидается, что на утилизацию отправят более 340 тонн боеприпасов, пишет RT. В том числе противокорабельные торпеды весом 380 кг каждая, боеголовки от противокорабельных ракет П-20, морские мины. В условиях тендера оговаривается, что повторное использование оружия и взрывчатых веществ в военных целях запрещено, однако в гражданских целях – можно, такая переработка даже приветствуется.

Таким образом, по мнению экспертов, намечается простая схема переброски вооружений в горячие точки группировкам, помочь которым официально НАТО не может. Ведь советское оружие подходит для этого идеально.

"Происхождение нового оружия по номерам, по сериям, по моделям, сколько бы их ни перебивали, всегда можно выяснить и выйти на производителя, а через производителя – на заказчика. А оружие, которое было произведено в Советском Союзе, анонимно. Его очень удобно использовать в вооруженных конфликтах, так как выйти на производителя чрезвычайно сложно", - рассказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Теперь же, подбросив несколько тонн взрывчатки союзникам на Украине, западное командование может не волноваться – никто никогда не докажет, что это именно со складов Черногории. Тем более что схема отработана.

"Были случаи, когда списанное и отправленное на утилизацию под примерно такой же легендой советское вооружение в Венгрии и Румынии потом оказывалось на Украине, – напоминает эксперт. – Значительная часть запасов из Венгрии и Румынии на Украину отправлялась как раз в 2014, 2015 и 2016 годах. В этих странах вряд ли осталось какое-либо (советское) вооружение. А Черногория недавно вступила в НАТО. Вот у них эти склады остались. Поэтому для альянса Черногория так важна", – указал Манойло.

Ранее независимая организация по отслеживанию вооружений Conflict Armament Research (CAR) изучила оружие и боеприпасы, которые оставили после себя боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, и пришла к выводу, что большая часть попала туда именно из стран Восточной Европы.