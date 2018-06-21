На Западе придумали схему вооружения Незалежной
НАТО проводит ревизию на военных складах своего нового члена – Черногории. Для этого объявлен тендер. Подрядчик, который возьмется за это дело, должен пересчитать и – главное - вывезти и уничтожить все хранящееся на территории страны оружие и боеприпасы советского производства.
Ожидается, что на утилизацию отправят более 340 тонн боеприпасов, пишет RT. В том числе противокорабельные торпеды весом 380 кг каждая, боеголовки от противокорабельных ракет П-20, морские мины. В условиях тендера оговаривается, что повторное использование оружия и взрывчатых веществ в военных целях запрещено, однако в гражданских целях – можно, такая переработка даже приветствуется.
Таким образом, по мнению экспертов, намечается простая схема переброски вооружений в горячие точки группировкам, помочь которым официально НАТО не может. Ведь советское оружие подходит для этого идеально.
"Происхождение нового оружия по номерам, по сериям, по моделям, сколько бы их ни перебивали, всегда можно выяснить и выйти на производителя, а через производителя – на заказчика. А оружие, которое было произведено в Советском Союзе, анонимно. Его очень удобно использовать в вооруженных конфликтах, так как выйти на производителя чрезвычайно сложно", - рассказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Теперь же, подбросив несколько тонн взрывчатки союзникам на Украине, западное командование может не волноваться – никто никогда не докажет, что это именно со складов Черногории. Тем более что схема отработана.
"Были случаи, когда списанное и отправленное на утилизацию под примерно такой же легендой советское вооружение в Венгрии и Румынии потом оказывалось на Украине, – напоминает эксперт. – Значительная часть запасов из Венгрии и Румынии на Украину отправлялась как раз в 2014, 2015 и 2016 годах. В этих странах вряд ли осталось какое-либо (советское) вооружение. А Черногория недавно вступила в НАТО. Вот у них эти склады остались. Поэтому для альянса Черногория так важна", – указал Манойло.
Ранее независимая организация по отслеживанию вооружений Conflict Armament Research (CAR) изучила оружие и боеприпасы, которые оставили после себя боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, и пришла к выводу, что большая часть попала туда именно из стран Восточной Европы.
Трамп наводит мосты с Россией
Президент США поделился сокровенным желанием
Над участниками "Северного потока - 2" нависла угроза
Европейские партнеры "Газпрома" раздумывают о целесообразности строить газопровод
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- На Украине сгоняют под ружье всех подряд
- ВСУ прорываются в ЛНР
- Донбасс сравняют с землей во время ЧМ
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина