Киев клянчит у США Patriot

Власти Незалежной пытаются "закрыться" от России

Киев должен направить отнятые у контрабандистов доходы на закупку у Вашингтона американских систем противовоздушной обороны. С таким предложением выступил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает "Корреспондент.net" в среду, 20 июня.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", – заявил глава оборонного ведомства в ходе сегодняшнего заседания правительства страны.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.

Также в среду с воинственной риторикой выступил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его мнению, Незалежной не хватает мощного стратегического оружия сдерживания. Он считает, что членство Украины в НАТО – это слишком далекая перспектива, поэтому страна может рассчитывать исключительно на свои возможности.

"Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии", – сказал "кровавый пастор" в интервью "Интерфаксу".

Турчинов подчеркнул, что "пацифизма, который был в конце прошлого века, уже нет и, наверное, не будет". "Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан", – утверждает глава СНБО.

"Никто не имеет ни морального, ни юридического права не позволить Украине реализовать такую инициативу", – полагает Турчинов.

В конце 2017 года конгресс США одобрил поставки летального оружия Киеву, после чего в ВСУ были поставлены тяжелые снайперские винтовки Barrett M107A1 и противотанковые комплексы Javelin. Однако американцы запретили использовать их в вооруженном конфликте в Донбассе.

В мае сообщалось, что в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады военной помощи на $40 миллионов, напоминает РИА "Новости".

