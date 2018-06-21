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Нацбанк Украины рассказал о внешнем долге

Фото: "Утро"
Долги Незалежной достигли максимума

Международных резервов Киева хватит для того, чтобы погасить платежи по внешним займам до 2020 года, заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", – приводит слова Смолия "Аргументы и факты Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.  

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При этом банкир подчеркнул, что эффективное экономическое развитие страны зависит не от кредитов Международного валютного фонда, а от серьезных структурных реформ.

В 2018 году Украина планирует направить на обслуживание внешнего долга 5 млрд долларов. "Это чрезвычайно серьезная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации", – цитирует УНИАН премьер-министра Незалежной Владимира Гройсмана. Общая сумма внешнего долга, который Киев должен заплатить в ближайшие 5 лет, равна $33 миллиардам.

Валентина МАЙОРОВА
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