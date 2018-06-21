Киев стирает с карты целые области
Пока есть якобы свободные деньги, нужно переименовать регионы Украины. Такое решение приняли в Верховной раде.
Теперь депутаты Незалежной принялись за Днепропетровскую и Кировоградскую области. Парламентарии предложили назвать их Сичеславской и Кропивницкой.
Тем самым комитет по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал инициативу Украинского института национальной памяти, ранее "прославившегося гениальными идеями".
"Декоммунизацию не остановить", – отметил депутат Владимир Вятрович.
А переименованный же ранее Днепропетровск останется Днепром. И тут явно неувязочка: область, центром которой он является, будет носить другое название, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Тем временем граждане Незалежной бурно обсуждают это в соцсетях. Наверное, все другие насущные вопросы в стране уже решены, и, кроме как на переименования городов и областей, стране просто некуда девать деньги, саркастично пишут они.
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