Киев стирает с карты целые области

В Незалежной продолжают "зачистку"

Пока есть якобы свободные деньги, нужно переименовать регионы Украины. Такое решение приняли в Верховной раде.

Теперь депутаты Незалежной принялись за Днепропетровскую и Кировоградскую области. Парламентарии предложили назвать их Сичеславской и Кропивницкой.

Тем самым комитет по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал инициативу Украинского института национальной памяти, ранее "прославившегося гениальными идеями".

"Декоммунизацию не остановить", – отметил депутат Владимир Вятрович.

А переименованный же ранее Днепропетровск останется Днепром. И тут явно неувязочка: область, центром которой он является, будет носить другое название, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Тем временем граждане Незалежной бурно обсуждают это в соцсетях. Наверное, все другие насущные вопросы в стране уже решены, и, кроме как на переименования городов и областей, стране просто некуда девать деньги, саркастично пишут они.