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Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий повышение мотивации жителей Украины к службе в армии. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента в среду, 20 июня.
Согласно документу, повышается возраст приема граждан в военные вузы с 23 до 30 лет, что, как предполагается, позволит в них поступать большему числу ветеранов боевых действий и, соответственно, получать звания сержантов и офицеров.
Также закон повышает возраст военнообязанных женщин до 60 лет. Такая мера должна обеспечить гендерное равенство и увеличить мобилизационный ресурс Вооруженных сил Украины.
Изменения коснулись правил заключения контрактов на прохождение военной службы "в особый период".
По новому закону военнослужащим ВСУ, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья, будет разрешено продолжать службу в войсках.
"Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Данный документ был одобрен Верховной радой 5 апреля текущего года.
Как считает бывший украинский депутат Олег Царев, Незалежную все больше пытаются сделать милитаризированным государством.
"Порошенко хотел бы быть его диктатором. Для этого ему нужен враг и нужна война. Обратите внимание – во время своей избирательной кампании Порошенко обещал покончить с войной на Донбассе в течение нескольких дней после вступления в должность. Но сейчас он делает все, чтобы эта война не прекращалась", – прокомментировал РИА ФАН информацию из Киева Царев.
По его мнению, Петру Алексеевичу необходимо продолжать военные действия, иначе ему угрожает отставка. Завершение конфликта в шахтерском крае будет означать и конец президентства Порошенко, поскольку "на войну он списывает все свои неудачи, в том числе в экономике и антикоррупционной борьбе", считает Царев.
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