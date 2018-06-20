На Украине сгоняют под ружье всех подряд

Лидер Незалежной выискивает пути, как по максимуму привлечь людей на военную службу

Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий повышение мотивации жителей Украины к службе в армии. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента в среду, 20 июня.

Согласно документу, повышается возраст приема граждан в военные вузы с 23 до 30 лет, что, как предполагается, позволит в них поступать большему числу ветеранов боевых действий и, соответственно, получать звания сержантов и офицеров.

Также закон повышает возраст военнообязанных женщин до 60 лет. Такая мера должна обеспечить гендерное равенство и увеличить мобилизационный ресурс Вооруженных сил Украины.

Изменения коснулись правил заключения контрактов на прохождение военной службы "в особый период".

По новому закону военнослужащим ВСУ, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья, будет разрешено продолжать службу в войсках.

"Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Данный документ был одобрен Верховной радой 5 апреля текущего года.

Как считает бывший украинский депутат Олег Царев, Незалежную все больше пытаются сделать милитаризированным государством.

"Порошенко хотел бы быть его диктатором. Для этого ему нужен враг и нужна война. Обратите внимание – во время своей избирательной кампании Порошенко обещал покончить с войной на Донбассе в течение нескольких дней после вступления в должность. Но сейчас он делает все, чтобы эта война не прекращалась", – прокомментировал РИА ФАН информацию из Киева Царев.

По его мнению, Петру Алексеевичу необходимо продолжать военные действия, иначе ему угрожает отставка. Завершение конфликта в шахтерском крае будет означать и конец президентства Порошенко, поскольку "на войну он списывает все свои неудачи, в том числе в экономике и антикоррупционной борьбе", считает Царев.

