Россия поставит своего президента на Украине

Американцы проецируют свою паранойю о "вмешательстве в выборы" на Незалежную

Штатовский аналитический центр Atlantic Council придумал пять возможных сценариев влияния России на выборы президента Украины, которые должны состояться в 2019 году. Автором очередных страшилок из-за океана стал научный сотрудник Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Николай Воробьев. Судя по тому, что он подписал свое имя под статьей как Мыкола (Mykola Vorobiov), эксперт явно украинских корней. Поэтому его аналитика вполне закономерна.

Итак, первый способ вмешаться, пишет американец Мыкола, очень прост: поддержка пророссийского кандидата. Кремль, несомненно, утверждает он, будет поддерживать одного из таких претендентов на президентский пост "большими суммами денег". И даже назвал вероятных кандидатов: Юрий Бойко (лидер "Оппозиционного блока") и Вадим Рабинович (лидер партии "За жизнь"), рейтинги которых сейчас 9,7% и 9,5% соответственно. По мнению автора, если бы им удалось договориться и выдвинуть единого кандидата, этот политик имел бы серьезные шансы на победу.

Вторым вариантом вмешательства называется информационное влияние Кремля "через свою мощную сеть в лице лидеров общественного мнения, журналистов и других экспертов, которые работают на интересы России на Украине" для поддержки пророссийского кандидата и дискредитации его оппонентов.

Также автор считает, что Москва может дестабилизировать ситуацию в Незалежной "за счет усиления военной напряженности в Донбассе, терактов и других насильственных действий, которые посеют страх, панику и недоверие к украинской власти, в том числе среди правоохранительных органов". Итогом такого вмешательства станет потеря веры многих избирателей в избирательный процесс и они не пойдут голосовать.

Конечно, куда уж без кибератак. Это еще один способ вмешаться в украинские выборы. Под угрозой российского нападения окажутся госучреждения, банковская система, Минобороны. Воробьев вспомнил вирус Petya, поразивший Украину и международные компьютерные системы США в 2017 году. "Хотя эти нападения никогда официально не были связаны с Кремлем, они, вероятно, были из России и могут быть легко повторены во время выборов в следующем году. Администрация президента, к ее чести, начала бить тревогу, и она нуждается в большей поддержке со стороны других правительств и технического сообщества, чтобы подготовиться сейчас", – отмечает эксперт.

По его словам, не исключается взлом электронной почты ключевых кандидатов в президенты по аналогии с американскими выборами 2016 года для манипуляции ими и результатами.

Самый радикальный сценарий, который предполагает автор Atlantic Council, заключается в организации Россией военного переворота в Киеве руками членов националистических организаций и добровольческих батальонов, получившие опыт боевых действий в Донбассе. Москва может использовать лозунг "защиты прав русских на Украине", чтобы ввести миротворческий контингент и, соответственно, окончательно "оккупировать" Незалежную.

Мыкола Воробьев подчеркивает, что представленные им "сценарии могут показаться надуманными и даже далекими от реальности", но предупреждает, что "Кремль будет использовать все возможные способы, чтобы превратить Украину в "несостоятельным государство" и вернуть ее в сферу влияния России раз и навсегда".

Аккурат сегодня лидер партии и фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко объявила о своих намерениях участвовать в следующих президентских выборах.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться на пост президента исключительно для того, чтобы еще разок поиграть в этот авторитаризм, монополию власти. Понимаете, для меня президентская должность, вообще выборы – это не PlayStation. Это реальное изменение, которое ожидает страна", – заявила "газовая принцесса" во время видеоконференции в соцсети Facebook.

