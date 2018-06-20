Незалежная деградирует вопреки всем технологиям

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Падению украинской экономики на протяжении долгих лет способствуют некомпетентные руководители государства. К такому выводу пришел нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая накануне на муниципальном форуме в Киеве.
"Почему мы десятилетиями падаем? Потому что имеем неквалифицированное, нечестное управление страной", – цитирует агентство УНИАН главу кабмина.
При этом, как утверждает Гройсман, потенциал Незалежной "колоссален". По его мнению, держава "полностью владеет всеми технологиями – от недр до космоса".
Председатель правительства считает, что на Украине необходимо менять ситуацию в экономике. Однако тем, кто реально работает в этом направлении, разными способами препятствуют.
"На этом пути всем, кто хочет что-то изменить, находятся те, которые пытаются вязать узлы либо на ноги, либо на руки, либо на шею", – отметил Гройсман и добавил, что прочную экономику можно построить за 3-5 лет.
А уже сегодня премьер, отчитываясь на заседании Комитета Верховной рады по вопросам экономической политики о результатах деятельности правительства в 2017 году, заявил, что что в ближайшие пять лет Киев должен направить $33 млрд на обслуживание внешнего долга.
"Это чрезвычайно серьезная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации", – сокрушался Гройсман. Он отметил, что в текущем году Украина, обслуживая внешний долг, должна выплатить $5 миллиардов.
Еще в апреле украинский премьер жаловался, что главной проблемой экономики страны является бремя внешнего долга, превышающего $65 миллиардов. Тогда Гройсман предупредил, что без помощи МВФ Киеву будет нелегко найти деньги на обслуживание задолженности.
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