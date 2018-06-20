Жители Незалежной устали ждать манны небесной и наведались к главе европейской организации

Украинцы в центре Киева умыкнули деньги из сумки шведского дипломата, главы офиса Совета Европы на Украине Мортена Энберга. Об этом в среду, 20 июня, сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в полиции.

Неприятный инцидент со шведом приключился во вторник. По информации издания, Энберга ограбили ресторанные карманники. Воры стали обладателями $3,5 тысячи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить злоумышленников. Открыто уголовное производство по статье 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.



Отмечается, что происшествие имело место быть во французском ресторане-пекарне "Paul" на улице Городецкого, 6.

В марте этого года в столице 22-летний украинец ограбил квартиру сотрудника посольства Франции. Как сообщила пресс-служба киевской прокуратуры, воришка действовал в сговоре с неустановленными лицами. Он сделал дубликат ключей от квартиры в доме по улице Михайловской в центре города, где проживал французский дипломат с женой.

Преступник проник в квартиру и украл имущество на сумму 740 тыс гривен (почти $28 тыс).