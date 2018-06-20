Украинца наказали за выходку на матче сборной России

Провокатор поплатился за пробег по футбольному полю во время открытия ЧМ-2018

Болельщик из Украины, нарушивший во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России правила поведения зрителей, оштрафован Хамовническим судом Москвы.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу" о том, что "гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении". Фанат признал свою вину.

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Она также добавила, что болельщику назначено наказание в виде административного штрафа в семь тысяч рублей и наложен запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок шесть месяцев.

Пока это первое и единственное административное дело в отношении болельщика, которое поступило в суды столицы с начала ЧМ-2018.