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Украинца наказали за выходку на матче сборной России

продолжениеЧМ-2018 сотрясают секс-скандалы
Провокатор поплатился за пробег по футбольному полю во время открытия ЧМ-2018

Болельщик из Украины, нарушивший во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России правила поведения зрителей, оштрафован Хамовническим судом Москвы.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу" о том, что "гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении". Фанат признал свою вину.

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Она также добавила, что болельщику назначено наказание в виде административного штрафа в семь тысяч рублей и наложен запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок шесть месяцев.

Пока это первое и единственное административное дело в отношении болельщика, которое поступило в суды столицы с начала ЧМ-2018.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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